Официальные власти Афганистана подтвердили, что радикальная исламистская организация Талибан захватила город Кандагар на юге.

Кандагар — это уже 12-я по счету захваченная талибами провинция Афганистана из 34.

Кандагар является вторым по величине городом после Кабула, также под контролем боевиков третий по величине город — Герат, все районы Газы и Калаи Нау.

13 августа Великобритания сообщила, что направляет в Кабул 600 военных, которые должны помочь с эвакуацией своих граждан.

Такое решение принял министр обороны страны Бен Уоллес.

По словам чиновника, военных направят на короткое время в Кабул из-за стремительного ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане.

— Я санкционировал развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказание помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержке перемещения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами, — сказал Уоллес.

Ранее о решении направить военных для эвакуации представителей посольства объявили Соединенные Штаты.

США отправили в Кабул 3 тыс. своих солдат.

МИД Украины также предупредил украинцев об опасности и призвал всех немедленно покинуть Афганистан.