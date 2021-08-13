Официальные власти Афганистана подтвердили, что радикальная исламистская организация Талибан захватила город Кандагар на юге.
Кандагар — это уже 12-я по счету захваченная талибами провинция Афганистана из 34.
Кандагар является вторым по величине городом после Кабула, также под контролем боевиков третий по величине город — Герат, все районы Газы и Калаи Нау.
13 августа Великобритания сообщила, что направляет в Кабул 600 военных, которые должны помочь с эвакуацией своих граждан.
Такое решение принял министр обороны страны Бен Уоллес.
По словам чиновника, военных направят на короткое время в Кабул из-за стремительного ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане.
— Я санкционировал развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказание помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержке перемещения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами, — сказал Уоллес.
Ранее о решении направить военных для эвакуации представителей посольства объявили Соединенные Штаты.
США отправили в Кабул 3 тыс. своих солдат.
МИД Украины также предупредил украинцев об опасности и призвал всех немедленно покинуть Афганистан.