В аэропорту столицы Афганистана Кабула с 15 на 16 августа началась паника во время международной эвакуации. На месте были слышны выстрелы. Тысячи людей пытаются покинуть страну.

По данным AFP, американские солдаты начали стрелять в воздух.

Как рассказал один из очевидцев, в аэропорту в воскресенье начался хаос, часть пассажиров бежала за его пределы, а другие бежали в сторону посадочных гейтов. В кабинках паспортного контроля никого не было, а турникеты на проход люди сломали.

По имеющимся данным, по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов и других людей, которые помогали бороться с группировкой Талибан.

Аэропорт в Кабуле остался единственным местом в стране, которое все еще не контролируется талибами. Однако на подъезде к аэропорту были замечены армейские внедорожники с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.

Подходы к воздушной гавани охраняют военные НАТО и афганской армии.

По словам представителя НАТО, все коммерческие рейсы отменены. Аэропортом пользуются только военные самолеты.

Кроме того, по меньшей мере пять человек были убиты, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из Кабула.

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021