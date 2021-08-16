В аэропорту столицы Афганистана Кабула с 15 на 16 августа началась паника во время международной эвакуации. На месте были слышны выстрелы. Тысячи людей пытаются покинуть страну.
По данным AFP, американские солдаты начали стрелять в воздух.
Как рассказал один из очевидцев, в аэропорту в воскресенье начался хаос, часть пассажиров бежала за его пределы, а другие бежали в сторону посадочных гейтов. В кабинках паспортного контроля никого не было, а турникеты на проход люди сломали.
По имеющимся данным, по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов и других людей, которые помогали бороться с группировкой Талибан.
Аэропорт в Кабуле остался единственным местом в стране, которое все еще не контролируется талибами. Однако на подъезде к аэропорту были замечены армейские внедорожники с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.
Подходы к воздушной гавани охраняют военные НАТО и афганской армии.
По словам представителя НАТО, все коммерческие рейсы отменены. Аэропортом пользуются только военные самолеты.
Кроме того, по меньшей мере пять человек были убиты, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из Кабула.
#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY
— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
Один из свидетелей заявил, что неясно, были ли жертвы убиты выстрелами или в давке.
Напомним, ранее украинским самолетом из Афганистана эвакуировали почти 80 человек, среди которых восемь граждан Украины.
По словам президента Владимира Зеленского, все они уже в безопасности.
Ситуация в Афганистане
Днем 15 августа стало известно, что Талибан захватил столицу Афганистана Кабул.
В результате президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Активное продвижение войск талибов совпало с масштабным выводом войск США и союзников НАТО из Афганистана.
После захвата дворца президента официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил, что война в Афганистане закончена.