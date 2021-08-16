В аеропорту столиці Афганістану Кабулу з 15 на 16 серпня почалася паніка під час міжнародної евакуації. На місці були чутні постріли. Тисячі людей намагаються покинути країну.

За даними AFP, американські солдати почали стріляти в повітря.

Як розповів один з очевидців, в аеропорту в неділю почався хаос, частина пасажирів бігла за його межі, а інші бігли в бік посадкових гейтів. У кабінках паспортного контролю нікого не було, а турнікети на прохід люди зламали.

За наявними даними, щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США залучені до евакуації американських дипломатів і інших людей, які допомагали боротися з угрупованням Талібан у країні.

Аеропорт в Кабулі залишився єдиним місцем в країні, яке досі не контролюють таліби. Однак на під’їзді до аеропорту були помічені армійські позашляховики з бойовиками, чутна періодична стрільба, в небі літають вертольоти.

Підходи до повітряної гавані охороняють військові НАТО та афганської армії.

Крім того, щонайменше п’ять осіб було вбито, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з Кабула.

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Один зі свідків заявив, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами або в тисняві.

За словами представника НАТО, всі комерційні рейси скасовані. Аеропортом користуються тільки військові літаки.

Нагадаємо, раніше українським літаком з Афганістану евакуювали майже 80 осіб, серед яких вісім громадян України.

За словами президента Володимира Зеленського, всі вони вже в безпеці.

Ситуація в Афганістані

Вдень 15 серпня стало відомо, що Талібан захопив столицю Афганістану Кабул.

У результаті президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну. Активне просування військ талібів збіглося з масштабним виведенням військ США і союзників НАТО з Афганістану.

Після захоплення палацу президента офіційний представник політофісу Талібану Мухаммед Наїм повідомив, що війна в Афганістані закінчена.