В аеропорту столиці Афганістану Кабулу з 15 на 16 серпня почалася паніка під час міжнародної евакуації. На місці були чутні постріли. Тисячі людей намагаються покинути країну.

За даними AFP, американські солдати почали стріляти в повітря.

Як розповів один з очевидців, в аеропорту в неділю почався хаос, частина пасажирів бігла за його межі, а інші бігли в бік посадкових гейтів. У кабінках паспортного контролю нікого не було, а турнікети на прохід люди зламали.

За наявними даними, щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США залучені до евакуації американських дипломатів і інших людей, які допомагали боротися з угрупованням Талібан у країні.

Аеропорт в Кабулі залишився єдиним місцем в країні, яке досі не контролюють таліби. Однак на під’їзді до аеропорту були помічені армійські позашляховики з бойовиками, чутна періодична стрільба, в небі літають вертольоти.

Підходи до повітряної гавані охороняють військові НАТО та афганської армії.

Крім того, щонайменше п’ять осіб було вбито, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з Кабула.

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021