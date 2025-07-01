Украина получила девятый транш от МВФ на $500 млн

В госбюджет Украины 1 июля поступил девятый транш МВФ объемом около $500 млн в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и в Министерстве финансов Украины.

Девятый транш МВФ на $500 млн

По словам главы правительства, эти средства пойдут на покрытие приоритетных бюджетных нужд. Он напомнил, что в рамках этой программы МВФ направил Украине уже $10,6 млрд.

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Исполнительный совет Международного валютного фонда накануне, 30 июня, одобрил восьмой пересмотр программы EFF.

— После восьмого пересмотра мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, наконец, европейской интеграции Украины, — отметил глава Минфина Сергей Марченко.

31 марта 2023 года МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около $15,5 млрд.

Она является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая на данный момент составляет около $152,9 млрд на 2023-2027 годы.

Источник : Минфин

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