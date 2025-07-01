Руководил ударами Кинжалов по энергообъектам Украины: полковнику РФ объявлено подозрение

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении полковнику РФ Алексею Ямакиди — бывшему командиру 44 отдельного авиационного полка дальней авиации вражеской армии.

Следствие установило, что в период с октября 2022 по март 2023 года военный лично отдавал приказы о нанесении авиаударов по энергетическим объектам Украины.

Руководил атаками Кинжалов

СБУ задокументировала военные преступления еще одного представителя РФ, причастного к уничтожению гражданской инфраструктуры Украины.

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Для атак рашисты использовали гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 Кинжал, которые являются одним из самых опасных видов оружия РФ.

Под его командованием регулярно наносились удары по жилым районам украинских городов и поселков.

На основании собранных доказательств Ямакиди заочно объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — за совершение военных преступлений группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности.

Источник : СБУ

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