Руководил ударами Кинжалов по энергообъектам Украины: полковнику РФ объявлено подозрение
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении полковнику РФ Алексею Ямакиди — бывшему командиру 44 отдельного авиационного полка дальней авиации вражеской армии.
Следствие установило, что в период с октября 2022 по март 2023 года военный лично отдавал приказы о нанесении авиаударов по энергетическим объектам Украины.
Руководил атаками Кинжалов
СБУ задокументировала военные преступления еще одного представителя РФ, причастного к уничтожению гражданской инфраструктуры Украины.
Для атак рашисты использовали гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 Кинжал, которые являются одним из самых опасных видов оружия РФ.
Под его командованием регулярно наносились удары по жилым районам украинских городов и поселков.
На основании собранных доказательств Ямакиди заочно объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — за совершение военных преступлений группой лиц по предварительному сговору.
В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности.