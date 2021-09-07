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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Таліби відкрили вогонь під час акції протесту в Кабулі

Таліби відкрили вогонь під час акції протесту в Кабулі

Таліби відкрили вогонь в Кабулі, щоб розігнати натовп під час масової акції протесту. Тисячі афганців вийшли на вулиці 7 вересня, щоб висловити невдоволення режимом талібів, зокрема щодо обмеження прав жінок.

На відеозаписах видно, як мітингувальники, серед яких багато жінок, скандують гасла, тримаючи в руках плакати. Згодом на кадрах чутно постріли – налякані люди з криками розбігаються в різні сторони.

Деяким журналістам, зокрема зі служби ВВС, заборонили проводити зйомки під час мітингу. Афганський новинний канал  Tolo News повідомив, що його оператора заарештували разом з іншими представниками місцевих та іноземних ЗМІ.

Протестувальники зокрема виступали проти Пакистану, адже вважають, що сусідня країна підтримує Талібів. У натовпі лунали крики “смерть Пакистану”.

Спочатку таліби їздили поруч з мітингувальниками на поліцейських авто та не заважали акції протесту. Однак згодом вони відкрили вогонь у повітря.

– Ми вимагаємо свободи слова, демократії … я не боюся смерті, – заявила журналістам одна з учасників акції.

Угруповання Талібан захопило владу в Афганістані 15 серпня. Після цього президент Ашраф Гані виїхав з країни.

Люди почали масово покидати Афганістан, іноземні військовослужбовці організували евакуацію охочих. Операція тривала до 31 серпня.

Режим Талібів передбачає жорсткі правила для жінок. Після захоплення влади їм заборонили виходити на роботу, а у деяких провінціях їм не можна виходити з дому у відкритому одязі та без супроводу чоловіка.

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Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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