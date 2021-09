Таліби відкрили вогонь в Кабулі, щоб розігнати натовп під час масової акції протесту. Тисячі афганців вийшли на вулиці 7 вересня, щоб висловити невдоволення режимом талібів, зокрема щодо обмеження прав жінок.

На відеозаписах видно, як мітингувальники, серед яких багато жінок, скандують гасла, тримаючи в руках плакати. Згодом на кадрах чутно постріли – налякані люди з криками розбігаються в різні сторони.

Деяким журналістам, зокрема зі служби ВВС, заборонили проводити зйомки під час мітингу. Афганський новинний канал Tolo News повідомив, що його оператора заарештували разом з іншими представниками місцевих та іноземних ЗМІ.

Anger mounting on the streets of Kabul, people chanting “freedom” and “death to Pakistan”. The demonstrators, many of them women, are in the centre of the Afghan capital #Afghanistan pic.twitter.com/Jg5RDzFsiA

