Таліби відкрили вогонь в Кабулі, щоб розігнати натовп під час масової акції протесту. Тисячі афганців вийшли на вулиці 7 вересня, щоб висловити невдоволення режимом талібів, зокрема щодо обмеження прав жінок.

На відеозаписах видно, як мітингувальники, серед яких багато жінок, скандують гасла, тримаючи в руках плакати. Згодом на кадрах чутно постріли – налякані люди з криками розбігаються в різні сторони.

Деяким журналістам, зокрема зі служби ВВС, заборонили проводити зйомки під час мітингу. Афганський новинний канал Tolo News повідомив, що його оператора заарештували разом з іншими представниками місцевих та іноземних ЗМІ.

Anger mounting on the streets of Kabul, people chanting “freedom” and “death to Pakistan”. The demonstrators, many of them women, are in the centre of the Afghan capital #Afghanistan pic.twitter.com/Jg5RDzFsiA — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 7, 2021

سلګونه کسانو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون کړی او د پاکستان خلاف شعارونه یې ورکړي.#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/0EgDK6PYTc — TOLOnews (@TOLOnews) September 7, 2021

Gunfire to disperse the protesters in Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/KKa2MVmoIc — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 7, 2021

Протестувальники зокрема виступали проти Пакистану, адже вважають, що сусідня країна підтримує Талібів. У натовпі лунали крики “смерть Пакистану”.

Спочатку таліби їздили поруч з мітингувальниками на поліцейських авто та не заважали акції протесту. Однак згодом вони відкрили вогонь у повітря.

– Ми вимагаємо свободи слова, демократії … я не боюся смерті, – заявила журналістам одна з учасників акції.

Угруповання Талібан захопило владу в Афганістані 15 серпня. Після цього президент Ашраф Гані виїхав з країни.

Люди почали масово покидати Афганістан, іноземні військовослужбовці організували евакуацію охочих. Операція тривала до 31 серпня.

Режим Талібів передбачає жорсткі правила для жінок. Після захоплення влади їм заборонили виходити на роботу, а у деяких провінціях їм не можна виходити з дому у відкритому одязі та без супроводу чоловіка.