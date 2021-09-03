Афганских женщин заставляли выходить замуж, чтобы сбежать из страны — CNN

Афганских женщин заставляли выходить замуж ради эвакуации из страны. Мужчины, которые согласились на такой брак, получали за это денежное вознаграждение.

Некоторые гражданки Афганистана признались об этом в центрах для беженцев в ОАЭ. По словам женщин, они поженились за пределами аэропорта Кабула. К этому их вынудили родные, чтобы они могли уехать из страны, которую захватили талибы.

Признание афганских женщин вызвало беспокойство в американских дипломатов в ОАЭ. Об инцидентах уже предупредили Государственный департамент США.

Некоторые семьи платили мужчинам сотни долларов, чтобы те поженились или выдавали себя за мужей афганок. По данным американских СМИ, дипломаты США в ОАЭ дадут руководство работникам центров беженцев, как идентифицировать потенциальных жертв торговли людьми.

15 августа талибы захватили власть в Афганистане. Президент Ашраф Гани покинул страну. После этого люди начали массово покидать Афганистан, другие страны занимались их эвакуацией. Операция продолжалась до 31 августа — столько времени дали талибы.

Режим Талибана очень строгий для женщин. После захвата власти им запретили ходить на работу. В некоторых провинциях им нельзя выходить из дома в открытой одежде и без сопровождения мужчины.

Ранее во время правления Талибана в течение 1996-2001 годов для женщин действовал ряд запретов. Они не могли получать образование, строить карьеру, получить достойную медицинскую помощь, использовать косметику, заниматься спортом и тому подобное.