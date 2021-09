Из-за урагана Ида, который сейчас бушует в США, Нью-Йорк накрыло наводнение. В городе даже были вынуждены объявить режим чрезвычайного положения, а людей призывали не выходить из домов.

— Сегодня вечером (по местному времени — Ред.) я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке. Мы переживаем историческое погодное явление: рекордный дождь по всему городу, сильное наводнение и опасные условия на дорогах, — написал в Twitter мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight. We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

Национальная служба погоды в Нью-Йорке призвала людей держаться подальше от дорог. Поскольку спасатели получают очень много сообщений с просьбой о помощи от автомобилистов, которые оказались в трудном положении из затопленных дорог.

Транспортное управление Нью-Йорка объявило, что из-за подтопления временно приостановлена ​​работа большей части метро. На видео, которые публикуют очевидцы, можно видеть поток воды, движущейся вниз по лестнице и попадающий в вагоны поездов.

Также из-за урагана Ида как минимум 200 тыс. потребителей электроэнергии на северо-востоке США остались без света. В районе Нью-Джерси и Нью-Йорка шторм разрушил минимум 10 домов.

BREAKING: Flooding right now in Short Hills, New Jersey. This is downtown! ???? Gov. Murphy declares state of emergency due to tropical storm #Ida. #njwx pic.twitter.com/0EWWfqHRpZ — Tena Ezzeddine (@TenaNYCLA) September 2, 2021

Сильные ливни, которые стали причиной наводнения в Нью-Йорке, были вызваны остатками урагана Ида. Согласно данным американских метеорологов, вечером 1 сентября в Центральном парке на Манхэттене выпали рекордные 80 миллиметров осадков. Местами уровень воды на улицах достигал одного метра.

29 августа ураган Ида достиг побережья США в районе штата Луизиана. Его уже назвали одним из самых мощных в истории, присвоив четвертую категорию из пяти возможных. Он даже заставил самую длинную реку США Миссисипи потечь в обратную сторону.

Фото: Deborah Bjornsti