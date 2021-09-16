На півдні Франції дев’ять людей потонули у морі під час шторму

15 вересня на півдні Франції щонайменше дев’ятеро людей потонули у Середземному морі під час шторму. Відпочивальників віднесло у відкрите море під час купання на різних пляжах південного узбережжя.

У цій частині Франції уже кілька днів спостерігаються сильні вітри. У департаменті Еро у морі потонуло п’ятеро пенсіонерів у віці 60-70 років. Екстрені служби заявили, що намагалися врятувати 12 відпочивальників, але вдалося лише сімох.

У Буш-дю-Роні загинуло двоє осіб у віці 58 та 71 року, ще двоє у департаменті Од. Пізніше у регіоні оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Людей закликають утриматися від купання у ці дні. Рятувальники припускають, що попри несприятливі погодні умови, відпочивальники йшли купатися через теплу температуру води, яка наразі становить близько +24.

До вечора 15 вересня поліція провела евакуацію на всіх пляжах департаменту Еро, де немає рятувальників.

Місцеві ЗМІ називають 15 вересня “чорним днем ​​для узбережжя Еро”.

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