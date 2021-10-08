Атомная подводная лодка ВМС США Коннектикут (USS Connecticut) в Южно-Китайском море в начале октября столкнулась с неизвестным объектом. В результате травмы получили 11 членов экипажа.

Как пишет издание Navy Times, подлодка после столкновения была вынуждена в надводном положении отправиться на американскую базу на острове Гуам.

Пока неизвестно, с чем именно столкнулась подлодка — это установят по результатам расследования. В морском командовании США считают маловероятным, что это было другое судно или подводная лодка.

Также в командовании ВМС отметили, что ядерная силовая установка лодки не пострадала.

Подобный случай произошел в 2005 году, когда подводная лодка ВМС США Сан-Франциско на полном ходу столкнулась с подводной горой около Гуама. Тогда погиб один моряк.

Напомним, ранее в Китае перевернулась речное судно, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, еще пятеро пропали без вести.

Инцидент произошел за несколько дней до ежегодного китайского праздника средины осени.

Источник: Navy Times, USNI News