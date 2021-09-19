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Юлія Захарченко |

У Китаї перекинулося річкове судно: 10 людей загинуло, п’ятеро зникли безвісти

У Китаї перекинулося річкове судно: 10 людей загинуло, п’ятеро зникли безвісти

На південному заході Китаю перекинулася річкове судно. За даними державних ЗМІ, щонайменше загинуло 10 людей, ще п’ятеро людей зникли безвісти.

Трагедія сталася за кілька днів до щорічного китайського свята середини осені. Згідно з традиціями, у цей день родини збираються за одним столом, щоб пообідати та з’їсти обов’язковий делікатес – місячні пряники.

За словами представників місцевої влади, аварія могла статися через те, що судно було перевантаженим. На борту перебувало щонайменше 46 осіб, тоді як його найбільша місткість – 40 людей.

Згідно з останніми даними, надзвичайники врятували 31 пасажира. Більшість з людей, які перебували на човні, найімовірніше, були студентами.

Для участі в пошуково-рятувальній операції задіяли понад десяток надзвичайних команд та водолазів. Пошук зниклих ускладнюють сильні зливи та підводні течії.

Наразі фахівці продовжують рятувальну операцію, правоохоронці розслідують можливі причини аварії судна.

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Джерело: AP News

Фото: Pexels

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