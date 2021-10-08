Вечером 7 октября на юге Туниса столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента пострадали 33 человека.
Один из поездов врезался в поезд дальнего следования, который стоял на железнодорожной станции Мегрен Риад в столице Туниса. После столкновения поезда с рельсов не взошли.
На место прибыло 10 бригад скорой помощи и спасатели. Пострадавших пассажиров транспортировали в больницы.
Правоохранители начали расследование причин столкновения.
#Tunisie ???????? #Megrine Riadh une collision entre deux trains fait plusieurs blessés pic.twitter.com/pCQ6btIEDe
— Tunis Tribune (@tunistribune) October 7, 2021
В июне этого года похожий инцидент произошел в Пакистане. Там столкнулись два скоростных поезда — один из них сошел с рельсов, после этого другой в него врезался.
В результате столкновения поездов в Пакистане погибли более 30 человек, около 100 получили травмы. Всего в двух поездах находилось 1,1 тыс. пассажиров.
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Фото: скрин видео Mosaique FM