Вечером 7 октября на юге Туниса столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента пострадали 33 человека.

Один из поездов врезался в поезд дальнего следования, который стоял на железнодорожной станции Мегрен Риад в столице Туниса. После столкновения поезда с рельсов не взошли.

На место прибыло 10 бригад скорой помощи и спасатели. Пострадавших пассажиров транспортировали в больницы.

Правоохранители начали расследование причин столкновения.

#Tunisie ???????? #Megrine Riadh une collision entre deux trains fait plusieurs blessés pic.twitter.com/pCQ6btIEDe — Tunis Tribune (@tunistribune) October 7, 2021

В июне этого года похожий инцидент произошел в Пакистане. Там столкнулись два скоростных поезда — один из них сошел с рельсов, после этого другой в него врезался.

В результате столкновения поездов в Пакистане погибли более 30 человек, около 100 получили травмы. Всего в двух поездах находилось 1,1 тыс. пассажиров.

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Фото: скрин видео Mosaique FM