В Китае поезд сбил работников железной дороги — девять человек погибли. Трагедия случилась утром, 4 июня, в провинции Ганьсу, что в центральной части страны.

Сотрудники железной дороги проводили ремонтные работы на линии, когда на них наехал поезд. На место прибыли медики и аварийные бригады.

Сейчас правоохранители и чиновники железной дороги выясняют, почему бригада ни была предупреждена о приближении поезда. Китайцы расстроены трагедией и не понимают, как машинист мог не знать о ремонтных работах.

Поезд сбил подростка

В Черниговской области поезд сбил несовершеннолетнего парня. Трагедия случилась в конце марта.

Подросток двигался вдоль пути, когда на него наехал поезд. По предварительной информации, в этот момент он мог слушать музыку в наушниках.

Парня забрала скорая помощь, однако медикам не удалось его спасти — он умер в реанимации.