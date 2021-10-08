Увечері 7 жовтня на півдні Тунісу зіткнулися два пасажирські поїзди. У результаті інциденту постраждало 33 особи.

Один з поїздів врізався у поїзд далекого прямування, який стояв на залізничній станції Мегрен Ріад у столиці Тунісу. Після зіткнення поїзди з рейок не зійшли.

На місце прибуло 10 бригад швидкої допомоги та рятувальники. Постраждалих пасажирів транспортували до лікарень.

Правоохоронці розпочали розслідування причин зіткнення.

#Tunisie ???????? #Megrine Riadh une collision entre deux trains fait plusieurs blessés pic.twitter.com/pCQ6btIEDe — Tunis Tribune (@tunistribune) October 7, 2021

У червні цього року схожий інцидент трапився у Пакистані. Там зіткнулися два швидкісні поїзди – один з них зійшов з рейок, після цього інший у нього врізався.

Унаслідок зіткнення поїздів у Пакистані загинуло понад 30 осіб, близько 100 дістали травми. Всього у двох поїздах перебувало 1,1 тис. пасажирів.

Читайте:

Фото: скрін відео Mosaique FM