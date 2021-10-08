Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ
Людмила Богданова |

Понад 30 постраждалих: у Тунісі зіткнулися два пасажирські поїзди

Понад 30 постраждалих: у Тунісі зіткнулися два пасажирські поїзди

Увечері 7 жовтня на півдні Тунісу зіткнулися два пасажирські поїзди. У результаті інциденту постраждало 33 особи.

Один з поїздів врізався у поїзд далекого прямування, який стояв на залізничній станції Мегрен Ріад у столиці Тунісу. Після зіткнення поїзди з рейок не зійшли.

На місце прибуло 10 бригад швидкої допомоги та рятувальники. Постраждалих пасажирів транспортували до лікарень.

Правоохоронці розпочали розслідування причин зіткнення.

У червні цього року схожий інцидент трапився у Пакистані. Там зіткнулися два швидкісні поїзди – один з них зійшов з рейок, після цього інший у нього врізався.

Унаслідок зіткнення поїздів у Пакистані загинуло понад 30 осіб, близько 100 дістали травми. Всього у двох поїздах перебувало 1,1 тис. пасажирів.

Читайте:

Фото: скрін відео Mosaique FM

Джерело: CNN

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка