Водитель частично потерял зрение: в Запорожье хулиганы забросали камнями электровоз

В Запорожье хулиганы бросали камнями в электровоз. Камни попали через окно внутрь локомотива, в результате водитель получил серьезную травму глаза.

54-летнему мужчине пришлось закончить поездку. С помощью дежурного на железнодорожной станции Запорожье-2 пострадавший вызвал скорую помощь и полицию.

Водителя госпитализировали в больницу — медики диагностировали тяжелую контузию глаза. Из-за травмы мужчина частично потерял зрение на левом глазу.

Инцидент произошел 20 июня на Приднепровской железной дороге. Руководство Укрзализныци надеется, что хулиганы будут отвечать за содеянное перед законом. Сейчас правоохранители занимаются расследованием дела.

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Фото: Укрзализныця