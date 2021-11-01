Россия возобновила поставки газа в Молдову по новому контракту

С 1 ноября Молдова начала получать газ от российской компании Газпром по новому контракту, заключенному на пять лет.

Цена на газ, закрепленная в документе, в ноябре составит $450 за тысячу куб. м, что вдвое меньше, чем рыночная стоимость.

Ожидается, что в 2022 году Кишинев проведет независимый аудит долга компании Молдавагаз перед Россией. По словам вице-премьера Молдовы Андрея Спыну, как только установят сумму задолженности, Молдова и РФ организуют переговоры, на которых определят сроки расчета.

В конце октября этого года Газпром заявил, что может полностью отказаться от поставок газа в Молдову, если она не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта.

Переговоры о поставках российского газа в Кишинев длились около месяца. До заключения договора цена на голубое топливо для Молдовы формировалась по смешанному принципу. Она снижалась при больших объемах закупки.

Но срок этого контракта истек 30 сентября. Поскольку стороны в течение месяца не могли договориться о новых условиях, действие старого соглашения продлевали дважды.

После длительных переговоров Молдова и Газпром 29 октября договорились об условиях нового контракта.

Из-за газового кризиса парламент Молдовы даже объявил чрезвычайное положение в стране сроком на месяц. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица объясняла, что это позволит ускорить закупку газа из альтернативных источников.

После этого Молдова попросила у Украины 15 млн. куб. м газа, это всего 0,08% запасов, которые находятся в украинских хранилищах. СНБО поручил правительству рассмотреть этот вопрос.

26 октября Молдова впервые за 30 лет своей независимости договорилась о закупке газа не у России. Страна заключила контракт на пробную закупку 1 млн кубометров с польской компанией PGNiG.