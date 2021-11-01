Росія відновила постачання газу до Молдови за новим контрактом

З 1 листопада Молдова почала отримувати газ від російської компанії Газпром за новим контрактом, укладеним на п’ять років.

Ціна на газ, закріплена у документі, в листопаді становитиме $450 за тисячу куб. м, що вдвічі менше, ніж ринкова вартість.

Очікується, що у 2022 році Кишинів проведе незалежний аудит боргу компанії Молдовагаз перед Росією. За словами віце-прем’єра Молдови Андрія Спину, щойно встановлять суму заборгованості, Молдова і РФ організують переговори, на яких визначать терміни розрахунку.

Наприкінці жовтня цього року Газпром заявив, що може повністю відмовитися від постачання газу до Молдови, якщо вона не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту.

Переговори про постачання російського газу до Кишинева тривали близько місяця. До укладання договору ціна на блакитне паливо для Молдови формувалася за змішаним принципом. Вона знижувалася за умови великих обсягів закупівлі.

Але термін цього контракту закінчився 30 вересня. Оскільки сторони протягом місяця не могли домовитися про нові умови, дію старої угоди продовжували двічі.

Після тривалих переговорів Молдова і Газпром 29 жовтня домовилися про умови нового контракту.

Через газову кризу парламент Молдови оголосив надзвичайний стан у країні терміном на місяць. Прем’єр-міністр країни Наталія Гаврилиця пояснювала, що це дасть змогу прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.

Після цього Молдова попросила в України 15 млн куб. м газу, це лише 0,08% від запасів, які перебувають в українських сховищах. РНБО доручила уряду розглянути це питання.

26 жовтня Молдова вперше за 30 років своєї незалежності домовилася про закупівлю газу не в Росії. Країна уклала контракт на пробну закупівлю 1 млн кубометрів з польською компанією PGNiG.