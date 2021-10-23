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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

Аварийная помощь: сколько газа Украина предоставит Молдове и критично ли это для страны

транзит газу

Молдова попросила у Украины лишь 15 млн куб. м газа, это всего 0,08% от запасов, которые находятся в украинских хранилищах.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

— Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн куб. м газа, — уточнил Андрей Герус.

При этом речь не идет о 1 млрд куб. м газа, уточнил он, опровергая информацию, которую ранее распространили некоторые СМИ.

Запрашиваемое количество — лишь 0,08% от объема газа в хранилищах Украины, однако для Молдовы оно критически важно.

К слову, Украина сейчас запасла 18,4 млрд куб м.

— Такие действия — это определенная форма “аварийной помощи”, правильная практика добрососедских отношений, — добавил Андрей Герус.

Страна будет просить вернуть газ до конца зимы.

22 октября СНБО принял решение оказать помощь Молдове с поставками газа. Ресурс планируют предоставить в долг, Молдова не покупает его.

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Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обратилась к правительству Украины с таким запросом из-за того, что их властям и Газпрому пока не удалось договориться об очередном продлении газового контракта. Срок действия договора истек 30 сентября 2021 года. Сейчас они решают этот вопрос.

Источник: Gerus online

Фото: Depositphotos

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