В Афганистане прогремел взрыв в мечети: трое погибли, 15 ранено

На востоке Афганистана в мечети города Джелалабад во время пятничной молитвы прогремел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере три человека, еще 15 – ранены.

Об этом местным СМИ сообщил врач одной из местных больниц.

Он уточнил информационному агентству AFP, что взрыв произошел недалеко от того места, где в переполненной мечети стоял имам.

Местный старейшина и активист Валли Мохаммед добавил, что бомба, вероятно, была спрятана в громкоговорителе.

Когда включили динамик, чтобы призвать людей начинать молитву, устройство взорвалось.

Ни одна террористическая группа пока не взяла на себя ответственность за нападение.

At least three killed in #Afghanistan mosque blast#etribune #Nangarhar #LatestNews https://t.co/C9uLCmrV1h

— The Express Tribune (@etribune) November 12, 2021