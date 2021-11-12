В Афганистане прогремел взрыв в мечети: трое погибли, 15 ранено

На востоке Афганистана в мечети города Джелалабад во время пятничной молитвы прогремел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере три человека, еще 15 – ранены.
Об этом местным СМИ сообщил врач одной из местных больниц.
Он уточнил информационному агентству AFP, что взрыв произошел недалеко от того места, где в переполненной мечети стоял имам.
Местный старейшина и активист Валли Мохаммед добавил, что бомба, вероятно, была спрятана в громкоговорителе.
Когда включили динамик, чтобы призвать людей начинать молитву, устройство взорвалось.
Ни одна террористическая группа пока не взяла на себя ответственность за нападение.
At least three killed in #Afghanistan mosque blast#etribune #Nangarhar #LatestNews https://t.co/C9uLCmrV1h
— The Express Tribune (@etribune) November 12, 2021
До этого, в октябре, произошел взрыв в мечети Кундуз. Тогда в результате теракта погибли более 150 человек.
Ответственность за атаку на мечеть в Кундузе взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
Источник: Al Jazeera