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Факты / Мир

В Афганистане прогремел взрыв в мечети: трое погибли, 15 ранено

Анастасия Гевко редактор ленты
В Афганистане прогремел взрыв в мечети: трое погибли, 15 ранено

На востоке Афганистана в мечети города Джелалабад во время пятничной молитвы прогремел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере три человека, еще 15 – ранены.

Об этом местным СМИ сообщил врач одной из местных больниц.

Он уточнил информационному агентству AFP, что взрыв произошел недалеко от того места, где в переполненной мечети стоял имам. 

Местный старейшина и активист Валли Мохаммед добавил, что бомба, вероятно, была спрятана в громкоговорителе.

Когда включили динамик, чтобы призвать людей начинать молитву, устройство взорвалось.

Ни одна террористическая группа пока не взяла на себя ответственность за нападение.

До этого, в октябре, произошел взрыв в мечети Кундуз. Тогда в результате теракта погибли более 150 человек.

Ответственность за атаку на мечеть в Кундузе взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Источник: Al Jazeera

Фото: УНИАН

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