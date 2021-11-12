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В Афганістані пролунав вибух у мечеті: троє загинули, 15 поранено

Анастасія Гевко редакторка стрічки
В Афганістані пролунав вибух у мечеті: троє загинули, 15 поранено

На сході Афганістану в мечеті міста Джелалабад під час п’ятничної молитви пролунав вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше троє людей, ще 15 – поранено.

Про це місцевим ЗМІ повідомив лікар місцевого шпиталя.

Він уточнив агентству AFP, що вибух стався неподалік того місця, де в переповненій мечеті стояв імам.

Місцевий старійшина та активіст Валлі Мохаммед додав, що бомба, ймовірно, була захована в гучномовці.

Коли увімкнули динамік, щоб закликати людей розпочинати молитву, пристрій вибухнув.

Жодна терористична група поки що не взяла на себе відповідальність за напад.

До цього, в жовтні, відбувся вибух у мечеті міста Кундуз. Тоді внаслідок теракту загинуло більш ніж 150 людей. 

Відповідальність за атаку на мечеть у Кундузі взяла на себе терористична організація Ісламська держава.

Джерело: Al Jazeera

Фото: УНІАН

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