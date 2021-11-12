В Афганістані пролунав вибух у мечеті: троє загинули, 15 поранено

На сході Афганістану в мечеті міста Джелалабад під час п’ятничної молитви пролунав вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше троє людей, ще 15 – поранено.
Про це місцевим ЗМІ повідомив лікар місцевого шпиталя.
Він уточнив агентству AFP, що вибух стався неподалік того місця, де в переповненій мечеті стояв імам.
Місцевий старійшина та активіст Валлі Мохаммед додав, що бомба, ймовірно, була захована в гучномовці.
Коли увімкнули динамік, щоб закликати людей розпочинати молитву, пристрій вибухнув.
Жодна терористична група поки що не взяла на себе відповідальність за напад.
At least three killed in #Afghanistan mosque blast#etribune #Nangarhar #LatestNews https://t.co/C9uLCmrV1h
— The Express Tribune (@etribune) November 12, 2021
До цього, в жовтні, відбувся вибух у мечеті міста Кундуз. Тоді внаслідок теракту загинуло більш ніж 150 людей.
Відповідальність за атаку на мечеть у Кундузі взяла на себе терористична організація Ісламська держава.
Джерело: Al Jazeera