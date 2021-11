В Афганістані пролунав вибух у мечеті: троє загинули, 15 поранено

На сході Афганістану в мечеті міста Джелалабад під час п’ятничної молитви пролунав вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше троє людей, ще 15 – поранено.

Про це місцевим ЗМІ повідомив лікар місцевого шпиталя.

Він уточнив агентству AFP, що вибух стався неподалік того місця, де в переповненій мечеті стояв імам.

Місцевий старійшина та активіст Валлі Мохаммед додав, що бомба, ймовірно, була захована в гучномовці.

Коли увімкнули динамік, щоб закликати людей розпочинати молитву, пристрій вибухнув.

Жодна терористична група поки що не взяла на себе відповідальність за напад.

