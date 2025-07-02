Остается вариантом: Мерц о поставках ракет Taurus Украине

Вопрос о поставке Украине крылатых ракет Taurus остается открытым, однако Германия не станет стороной войны.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкой службе новостей Tagesschau.

Мерц о ракетах Taurus для Украины

По его словам, всегда было понятно, что в случае поставки Taurus их будут использовать не немецкие солдаты, а украинские, как и в случае с другими крылатыми ракетами, например, британскими или французскими.

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Мерц отметил, что система Taurus чрезвычайно сложная, поэтому ее обслуживание требует длительного обучения украинских военных.

— Проблема для нас заключается в том, что эта система чрезвычайно сложная, и для того, чтобы научить на ней солдат, нужно минимум полгода. Их уже обучают? Об этом мы еще не договаривались. Я говорил об этом с Зеленским, я также обсуждал это в коалиции. Мы еще не начинали. Это есть и остается вариантом, — пояснил он.

Канцлер также отметил, что Германия больше не будет публично объявлять, какое именно оружие передает Украине — “чтобы у Путина была определенная неопределенность относительно того, что мы делаем в военном плане”.

— Только одно несомненно, и я повторяю это в этой программе: Германия не станет стороной в войне. И то, что он только что сказал, или то, что вы здесь процитировали, — это именно то, чего не произойдет. Германия не станет стороной войны, — добавил Мерц.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и ранее неоднократно не исключал вероятность поставки Украине крылатых ракет Taurus.

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