Диалог только после консультаций с Украиной: Столтенберг о “предложении” РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс изучил последние предложения, полученные от России. По его словам, любой диалог будет проходить только в консультации с Украиной.

Об этом он заявил 17 декабря на пресс-конференции в Брюсселе.

– Мы получили недавние предложения России. Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией также должен учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО – такими, как Украина, – подчеркнул генсекретарь.

Он сообщил, что союзники по НАТО дали понять, что если Российская Федерация предпримет конкретные шаги для снижения напряженности, то после этого можно будет работать над укреплением мер доверия.

– Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется. Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО, – сказал Столтенберг.

В то же время генсекретарь подчеркнул, что союзники по НАТО готовы к конструктивному диалогу с Россией.

– Мы повторяем наше давнее приглашение России на заседание Совета Россия-НАТО, – сказал он.

Контекст

Ранее 17 декабря российский МИД опубликовал предложение по проекту Договора между США и Россией по гарантиям безопасности, а также – Соглашение об обеспечению безопасности РФ и стран-членов НАТО.

Некоторые пункты этих договоров касаются непосредственно Украины. Так, Кремль требует юридически закрепить отказ от приема Украины и Грузии в НАТО.

Также Москва хочет, чтобы Вашингтон подписался под тезисом о запрете развития военных отношений с Украиной и Грузией.

Российские власти, включая президента РФ Владимира Путина, уже не единожды заявляли, что хотят гарантий от Соединенных штатов и союзников, что Североатлантический альянс не станет расширяться на восток и разворачивать там системы вооружения.

В последнее время Киев и страны Запада выражают обеспокоенность обострением Россией ситуации на Донбассе, наращиванием войск РФ вдоль украинско-российской границы. Западная разведка предупреждает об опасности нового вторжения России в Украину, а также отмечается усиление российской дезинформации.

В связи с этим прошли многочисленные переговоры между Украиной и Западом. 7 декабря президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным. Они проговорили два часа.

Байден сообщил Путину, что решение о включении Украины в НАТО – это вопрос, который будет решаться между Альянсом и Киевом, и отказался давать гарантии внеблокового статуса Украины.

НАТО, ЕС и США предостерегли Россию от нападения на Украину и предупредили, что ответят на вторжение жесткими экономическими санкциями, на которые они ранее не решились.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским также подчеркнул, что решение о присоединении Украины к НАТО находится в сфере юрисдикции только Украины и 30 членов Североатлантического альянса, и у России нет права вмешиваться в этот вопрос. Кроме того он заверил, что поддержка Украины со стороны НАТО это не угроза России.

Источник: НАТО