Діалог лише після консультацій з Україною: Столтенберг про “пропозицію” РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс вивчив останні пропозиції, отримані від Росії. За його словами, будь-який діалог відбуватиметься лише після консультацій з Україною.

Про це він заявив 17 грудня на прес-конференції у Брюсселі.

– Ми отримали останні пропозиції Росії. Ми ясно розуміємо, що будь-який діалог з Росією також має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах та документах європейської безпеки та проходити у консультації з європейськими партнерами НАТО – такими, як Україна, – наголосив генсекретар.

Він повідомив, що союзники по НАТО дали зрозуміти, що якщо Росія зробить конкретні кроки для зниження напруженості, то після цього можна буде працювати над зміцненням заходів довіри.

– Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки та дорого обійдеться. Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Стосунки НАТО з Україною – це питання лише України та 30 союзників по НАТО, – сказав Столтенберг.

Водночас, генсекретар підкреслив, що союзники по НАТО готові до конструктивного діалогу з Росією.

– Ми повторюємо наше давнє запрошення Росії на засідання Ради Росія – НАТО, – наголосив він.

Контекст

Раніше 17 грудня російське МЗС опублікувало пропозицію щодо проекту Договору між США та Росією щодо гарантій безпеки, а також – Угоди про забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО.

Деякі пункти цих договорів стосуються безпосередньо України. Так, Кремль вимагає юридично закріпити відмову від прийому України та Грузії до НАТО.

Також Москва хоче, щоб Вашингтон підписався під тезою про заборону розвитку військових відносин із Україною та Грузією.

Російська влада, включаючи президента РФ Володимира Путіна, вже не раз заявляла, що хоче гарантій від Сполучених штатів і союзників, що Північноатлантичний альянс не розширюватиметься на схід і не розгортатиме там системи озброєння.

Останнім часом Київ та країни Заходу висловлюють стурбованість загостренням Росією ситуації на Донбасі, нарощуванням військ РФ вздовж українсько-російського кордону. Західна розвідка попереджає про небезпеку нового вторгнення Росії в Україну, а також наголошується на посиленні російської дезінформації.

У зв’язку із цим пройшли численні переговори між Україною та Заходом. 7 грудня президент США Джо Байден провів телефонні переговори із російським головою Володимиром Путіним. Вони проговорили дві години.

Байден повідомив Путіну, що рішення про включення України до НАТО – це питання, яке вирішуватиметься між Альянсом та Києвом, і відмовилося давати гарантії позаблокового статусу України.

НАТО, ЄС та США застерегли Росію від нападу на Україну та попередили, що дадуть відповідь на вторгнення жорсткими економічними санкціями, на які вони раніше не наважилися.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським також підкреслив, що рішення про приєднання України до НАТО знаходиться у сфері юрисдикції тільки України та 30 членів Північноатлантичного альянсу, і Росія не має права втручатися в це питання. Крім того, він запевнив, що підтримка України з боку НАТО це не загроза Росії.

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Джерело: НАТО