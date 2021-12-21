Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг виступив за те, щоб Рада між РФ і Альянсом пройшла на початку наступного року.

Про це Столтенберг сказав 21 грудня.

– Я маю намір скликати Раду Росія-НАТО на початку наступного року, щоб сісти та обговорити дуже серйозні питання з Росією, – наголосив він.

За його словами, у союзників по НАТО єдина позиція і підхід, що ґрунтуються на стримуванні, коли справа стосується Росії.

– Потрібно бути сильними, твердими, готовими та здатними захищати одне одного. Але в той же час союзники НАТО відкриті для діалогу з Росією. Ми готові до конструктивного діалогу з Росією, – наголосив генсекретар Альянсу.

Він додав, що в такі скрутні часи, як зараз, особливо важливо спробувати вирішити питання за допомогою обговорення, знайти спосіб знизити напруженість та уникнути будь-якої подальшої ескалації ситуації.

– Але будь-який діалог із Росією, звичайно ж, має поважати основні принципи, на яких ґрунтується європейська безпека, а також документи та принципи, на яких європейська безпека ґрунтувалася протягом десятиліть. І це включає право кожної нації вибирати свій власний шлях, – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО не піде на компроміс щодо свого права захищати всіх союзників, а також щодо права України “обирати власний шлях”.

– Коли ми вестимемо діалог з Росією, тісно консультуватимемося з нашими партнерами, у тому числі з Україною… Усі союзники єдині у заклику Росії до деескалації, до зниження напруженості. Усі союзники висловили свою глибоку стурбованість нарощуванням військового потенціалу, яке ми спостерігаємо за останні тижні. Це неспровоковано та незрозуміло, – повідомив генсек НАТО.

Financial Times із посиланням на поінформовані джерела повідомляє, що у НАТО не можуть домовитися щодо переговорів з РФ про гарантії безпеки.

17 грудня Росія висунула НАТО умови щодо так званих гарантій безпеки.

Вона висловила вимогу, щоб Альянс відмовився від розширення на схід, зокрема – від перспектив вступу України та Грузії до НАТО.

Проте Єнс Столтенберг відкинув претензії Кремля і заявив, що будь-який діалог відбуватиметься лише після консультацій з Україною.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці США Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною.

До цього Столтенберг повідомляв, що в НАТО не бачать ознак того, що кількість російських військ поблизу кордонів України зменшується.

Джерело: НАТО