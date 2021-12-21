Среди стран-союзников по НАТО нет консенсуса по поводу переговоров с Россией о так называемых гарантиях безопасности. Речь идет о ряде требований Москвы, одно из которых касается нерасширения Альянса на восток.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на проинформированные источники.

По данным журналистов, союзники по НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Кремлем, несмотря на невозможность выполнения многих российских требований. Цель НАТО в этой ситуации – поиск дипломатического решения ситуации вокруг Украины, у границ которой сконцентрированы войска РФ.

По информации FT, представители оборонных ведомств стран Запада стремятся избежать прямого отказа от предложений Москвы. Они ищут возможности для урегулирования ситуации у границ Украины, где сейчас находятся десятки тысяч российских военнослужащих.

– Убедить Россию отказаться от наращивания войск на границе с Украиной, которые, по данным американской разведки, можно использовать для вторжения, – это основная цель НАТО, — говорится в материале.

На прошлой неделе Россия передала НАТО и США перечень своих “красных линий”: ряд требований, среди которых – отказ Украине в членстве в НАТО и неразмещение войск на территории постсоветских государств.

Как отмечает FT, западные чиновники в частном общении отвергли почти все требования Москвы как неправомерные и противоречащие договоренностям, гарантирующим суверенным государствам право выбирать собственный курс в оборонной сфере.

В то же время чиновники признают: если отбросить сейчас это “дипломатическое” предложение Москвы, это может усугубить ситуацию.

Запад воспринимает последние предложения Кремля как возможность диалога. Параллельно Россию предупреждают о санкциях в случае эскалации ситуации на границах Украины.

– Проблема здесь в том, что если вы просто скажете “нет” (требованиям Москвы, – Ред.), у вас не будет места для разговоров, – объяснил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный дипломат НАТО.

Он уточнил, что страны-члены Альянса и Евросоюза обсуждали, как реагировать на требования Москвы.

Официальные лица сообщили Financial Times, что пока нет консенсуса по поводу того, как могут происходить переговоры с РФ и кто к ним будет привлечен.

По словам собеседников издания, учитывая, что НАТО исключает какие-либо уступки, которые могут повлиять на безопасность его членов или суверенитет Украины, найти общий язык будет сложно.

Западные дипломаты не хотят, чтобы Россия устанавливала условия взаимодействия. Поэтому переговоры начнутся только после того, как НАТО и США согласуют свои предложения в ответ на российские.

Между тем, министры обороны стран Балтии единогласно отвергли требования Москвы.

– Мы видим, что агрессивная позиция России только усиливается, а дальнейшая эскалация является серьезной угрозой не только безопасности Украины, но и всей Европы. Для нашего региона и для всех союзников жизненно важно иметь единую ситуационную осведомленность и тесное сотрудничество. Поэтому мы будем обсуждать ситуацию в ближайшие дни в разных форматах, — подчеркнул министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел разговор с помощником лидера РФ Юрием Ушаковым. По итогам этих переговоров в Белом доме подчеркнули: США готовы к переговорам с Россией по безопасности, однако в координации с европейскими партнерами и в условиях деэскалации ситуации на границах Украины.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что компромисс с Россией в вопросе расширения НАТО, в том числе относительно вступления Украины, невозможен.