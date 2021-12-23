Еще три года назад Александр Лукашенко называл тогдашнего президента Украины другом, а свои родные корни считал “зарытыми где-то между Черниговом и Киевом”. И обещал приехать в гости на какой угодно технике, кроме военной.

Впрочем, с тех пор многое изменилось. Официальный Киев не признал Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и осудил жестокое подавление мирных протестов.

Батька обиделся и стал еще больше клониться в сторону Кремля. Одновременно сжигая политические мосты с остальными соседями.

А в интервью турецкому телевидению анонсировал реинкарнацию Советского Союза с РФ. Причем здесь Украина, спросите вы. Дело в том, что без нашей территории российская империя никогда не будет подлинной. А именно ее воспроизведения добивается хозяин Кремля.

Но стоит ли нам готовиться к наступлению из Беларуси?

Лукашенко все больше поднимает градус в словесном противостоянии с Западом и Украиной. Он пока неофициально, но все же признал Крым российским и собирается его посетить. А во время представления местному активу нового главы Витебской области прямо приказал готовиться к войне.

Беларусь уже открыла небо для российских стратегических бомбардировщиков. И вполне может предоставить свои аэродромы для тактической авиации Путина.

Что же на земле? Беларусь имеет небольшое, но неплохо вооруженное войско. Правда, белорусская военная инфраструктура направлена ​​против НАТО. Все войска расположены в западных и северных регионах.

Впрочем, угроза со стороны Беларуси пока скорее потенциальная. Однако она может приобрести реальные очертания, учитывая шаткие позиции самого Батьки. Он понимает, что долго управлять страной напрямую уже не сможет. Следовательно, ищет варианты почетной пенсии. Потому и снова заговорил о союзном государстве с Россией. Этакий СССР версия 2.0.

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