Лукашенко назвал Крым “российским” и собирается его посетить вместе с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал временно оккупированный украинский полуостров Крым “российским”.
Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистских каналов.
По словам Лукашенко, Крым был якобы “де-факто российским” и до так называемого референдума, а после него стал “де-юре российским”.
После такого заявления Лукашенко попросил президента России Владимира Путина о “совместной поездке” во временно оккупированный Крым. Он даже заявил, что между ним и российским президентом уже существует такая договоренность. По словам самопровозглашенного президента, этот визит будет означать его признание Крыма “российским”.
Кроме самой оккупации, Лукашенко признал так называемую законность нелегитимного референдума на полуострове в 2014 году.
Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что уверен, что имеет право на посещение временно оккупированного Крыма.
В августе 2021 года Лукашенко устроил пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что готов перешагнуть через Будапештский меморандум и признать законность оккупации Крыма Российской Федерацией.
Реакция МИД Украины была мгновенной – ведомство вызвало временно поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева, чтобы выразить ему решительный протест в связи с недопустимыми заявлениями Лукашенко.
Там добавили, что готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским полуостровом – равнозначно соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины.
Недавно стало известно, что Беларусь и РФ планируют провести совместные учения у северных границ Украины. Эта информация вызвала беспокойство среди чиновников многих стран мира.
Спикер Минобороны США Джон Кирби призвал Беларусь и Россию прекратить дестабилизацию на границах. По его словам, странам необходимо избегать агрессивных действий на фоне миграционного кризиса и наращивания войск РФ на территории Украины.