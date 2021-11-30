Лукашенко назвал Крым “российским” и собирается его посетить вместе с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал временно оккупированный украинский полуостров Крым “российским”.

Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистских каналов.

По словам Лукашенко, Крым был якобы “де-факто российским” и до так называемого референдума, а после него стал “де-юре российским”.

После такого заявления Лукашенко попросил президента России Владимира Путина о “совместной поездке” во временно оккупированный Крым. Он даже заявил, что между ним и российским президентом уже существует такая договоренность. По словам самопровозглашенного президента, этот визит будет означать его признание Крыма “российским”.

Кроме самой оккупации, Лукашенко признал так называемую законность нелегитимного референдума на полуострове в 2014 году.

Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что уверен, что имеет право на посещение временно оккупированного Крыма.

В августе 2021 года Лукашенко устроил пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что готов перешагнуть через Будапештский меморандум и признать законность оккупации Крыма Российской Федерацией.

Реакция МИД Украины была мгновенной – ведомство вызвало временно поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева, чтобы выразить ему решительный протест в связи с недопустимыми заявлениями Лукашенко.

Там добавили, что готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским полуостровом – равнозначно соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Недавно стало известно, что Беларусь и РФ планируют провести совместные учения у северных границ Украины. Эта информация вызвала беспокойство среди чиновников многих стран мира.

Спикер Минобороны США Джон Кирби призвал Беларусь и Россию прекратить дестабилизацию на границах. По его словам, странам необходимо избегать агрессивных действий на фоне миграционного кризиса и наращивания войск РФ на территории Украины.