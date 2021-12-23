Ще три роки тому Олександр Лукашенко називав тодішнього президента України другом, а своє родинне коріння вважав заритим “десь між Черніговом і Києвом“. І обіцяв приїхати в гості на якій завгодно техніці, крім військової.

Утім, з того часу багато чого змінилося. Офіційний Київ не визнав Лукашенка законно обраним президентом Білорусі й засудив жорстоке придушення мирних протестів.

Бацька образився й почав ще більше хилитися у бік Кремля. Одночасно спалюючи політичні мости з рештою сусідів.

А в інтерв’ю турецькому телебаченню анонсував реінкарнацію Радянського Союзу з РФ. До чого ж тут Україна, спитаєте ви. Річ у тім, що без наших теренів російська імперія ніколи не буде справжньою. А саме її відтворення добивається господар Кремля.

Та чи варто нам готуватися до наступу з Білорусі?

Лукашенко дедалі більше піднімає градус у словесному протистоянні з Заходом та Україною. Він, поки неофіційно, але все ж визнав Крим російським і збирається його відвідати. А під час представлення місцевому активу нового очільника Вітебської області прямо наказав готуватися до війни.

Білорусь уже відкрила небо для російських стратегічних бомбардувальників. І цілком може надати свої аеродроми для тактичної авіації Путіна.

А що ж на землі? Білорусь має невеличке, однак непогано озброєне військо. Щоправда, білоруська військова інфраструктура спрямована проти НАТО. Тож усі наявні війська розташовані в західних і північних регіонах.

Зрештою, загроза з боку Білорусі наразі, скоріше, потенційна. Проте вона може набути реальних обрисів з огляду на хиткі позиції самого Бацьки. Він розуміє, що довго керувати країною безпосередньо вже не зможе. Відтак шукає варіанти почесної пенсії. Тому й знов заговорив про союзну державу з Росією. Такий собі СРСР версія 2.0.

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