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Факти / Світ

“Совок“ Лукашенка. Чи реальний напад Білорусі на Україну

Олександр Візгін Спеціальний кореспондент програми Факти тижня Олена Баранова Відеоредактор
лукашенко путин

Ще три роки тому Олександр Лукашенко називав тодішнього президента України другом, а своє родинне коріння вважав заритим “десь між Черніговом і Києвом“. І обіцяв приїхати в гості на якій завгодно техніці, крім військової.

Утім, з того часу багато чого змінилося. Офіційний Київ не визнав Лукашенка законно обраним президентом Білорусі й засудив жорстоке придушення мирних протестів.

Бацька образився й почав ще більше хилитися у бік Кремля. Одночасно спалюючи політичні мости з рештою сусідів.

А в інтерв’ю турецькому телебаченню анонсував реінкарнацію Радянського Союзу з РФ.  До чого ж тут Україна, спитаєте ви. Річ у тім, що без наших теренів російська імперія ніколи не буде справжньою. А саме її відтворення добивається господар Кремля.

Та чи варто нам готуватися до наступу з Білорусі?

Лукашенко дедалі більше піднімає градус у словесному протистоянні з Заходом та Україною. Він, поки неофіційно, але все ж визнав Крим російським і збирається його відвідати. А під час представлення місцевому активу нового очільника Вітебської області прямо наказав готуватися до війни.

Білорусь уже відкрила небо для російських стратегічних бомбардувальників. І цілком може надати свої аеродроми для тактичної авіації Путіна.

А що ж на землі? Білорусь має невеличке, однак непогано озброєне військо. Щоправда, білоруська військова інфраструктура спрямована проти НАТО. Тож усі наявні війська розташовані в західних і північних регіонах.

Зрештою, загроза з боку Білорусі наразі, скоріше, потенційна. Проте вона може набути реальних обрисів з огляду на хиткі позиції самого Бацьки. Він розуміє, що довго керувати країною безпосередньо вже не зможе. Відтак шукає варіанти почесної пенсії. Тому й знов заговорив про союзну державу з Росією. Такий собі СРСР версія 2.0.

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