Нового председателя Европарламента (ЕП) будут избирать во время пленарной сессии в Страсбурге 18 января.
Такую информацию опубликовала пресс-служба ЕП после смерти 65-летнего председателя евроинститута Давида Сассоли.
– Как и предполагалось изначально, до внезапной кончины Сассоли, выборы нового председателя для второго срока состоятся 18 января во время пленарной сессии в Страсбурге, – сказано в заявлении.
До момента выборов функции председателя временно перешли первому заместителю председателя – Роберту Метсоле.
Напомним, в понедельник Давида Сассоли госпитализировали в Авиано в Италии в связи с тяжелыми осложнениями из-за нарушений работы иммунной системы.
В сентябре 2021 года Сассоли провел некоторое время в больнице из-за пневмонии, но тест на коронавирусную инфекцию был отрицательным.
65-летний Давид Сассоли – бывший журналист и представитель Демократической партии Италии.
В декабре прошлого года он объявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером Европарламента.
Он пояснил это тем, что не хочет “раскалывать европейское большинство”.
Срок мандата Сассоли истекал в январе 2022.