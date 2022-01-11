Нового председателя Европарламента (ЕП) будут избирать во время пленарной сессии в Страсбурге 18 января.

Такую информацию опубликовала пресс-служба ЕП после смерти 65-летнего председателя евроинститута Давида Сассоли.

– Как и предполагалось изначально, до внезапной кончины Сассоли, выборы нового председателя для второго срока состоятся 18 января во время пленарной сессии в Страсбурге, – сказано в заявлении.

До момента выборов функции председателя временно перешли первому заместителю председателя – Роберту Метсоле.

Напомним, в понедельник Давида Сассоли госпитализировали в Авиано в Италии в связи с тяжелыми осложнениями из-за нарушений работы иммунной системы.

В сентябре 2021 года Сассоли провел некоторое время в больнице из-за пневмонии, но тест на коронавирусную инфекцию был отрицательным.

65-летний Давид Сассоли – бывший журналист и представитель Демократической партии Италии.

В декабре прошлого года он объявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером Европарламента.

Он пояснил это тем, что не хочет “раскалывать европейское большинство”.

Срок мандата Сассоли истекал в январе 2022.