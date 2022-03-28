Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что украинский город Мариуполь Донецкой области становится “вторым Алеппо” — сирийской коммерческой столицей, которая в 2016 году подверглась массовым обстрелам при поддержке России.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Жан-Ив Ле Дриан заявил на политической конференции в Дохе, что осадная война России против украинских городов должна вызвать коллективную вину.

— Гражданскому населению устроили бойню, его уничтожают. Страдания людей ужасны, — сказал глава МИД Франции.

На вопрос, согласен ли он с президентом США Джо Байденом, что президент России Владимир Путин не может оставаться у власти, Ле Дриан ответил лишь, что дипломатия с обеими сторонами военного конфликта остается приоритетом для Франции.

Ле Дриан говорит, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается предотвратить худшее в Украине посредством переговоров как с украинским, так и с российским президентами.

Французский министр отметил, что самой насущной задачей остается прекращение огня, чтобы стороны могли перейти к более острым темам, таким как гарантии безопасности Украины и возможный нейтральный военный статус.

Глава внешнеполитического ведомства Франции говорит, что мир “переживает переломный момент, поскольку война продолжает развиваться по спирали”.

Напомним, что блокада Мариуполя длится с начала марта.

Ранее французские СМИ сообщали, что Франция, Греция и Турция готовы помочь эвакуировать людей из Мариуполя.