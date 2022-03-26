Захватчики сосредотачивают усилия на Мариуполе и пытаются наступать в районе Изюма – Арестович

На 31-е сутки полномасштабной войны России против Украины существенных изменений в обстановке не произошло. Сейчас есть новая горячая точка – город Славутич, жители которого оказывают героическое сопротивление российским захватчикам.

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

– Противник продолжает сосредотачивать свои усилия на Мариуполе, там продолжаются уличные бои. Также враг пытается наступать в районе Изюма (Харьковская область) и предпринимать определенные тактические действия в Киевской области. ВСУ проводят стратегическую оборонную операцию, в некоторых городах контратакуют, наносят очень результативные ракетно-артиллерийские и воздушные удары по противнику, — отметил Арестович.

Также он добавил, что 1 апреля в РФ начинается кампания по призыву срочников. В то же время украинская разведка отмечает резкое падение доли контрактников в подразделениях Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Поэтому Алексей Арестович не исключает, что путинский режим может отправить на войну в Украину срочников.