Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що українське місто Маріуполь Донецької області стає “другим Алеппо” – сирійською комерційною столицею, яка у 2016 році зазнала масових обстрілів за підтримки Росії.

Про це пише видання The Times of Israel.

Жан-Ів Ле Дріан заявив на політичній конференції в Досі, що облогова війна Росії проти українських міст має викликати колективну провину.

– Цивільному населенню влаштували бійню, його знищують. Страждання людей жахливі, – сказав очільник МЗС Франції.

На запитання, чи погоджується він із президентом США Джо Байденом, що президент Росії Володимир Путін не може більше залишатися при владі, Ле Дріан відповів лише, що дипломатія з обома сторонами військового конфлікту залишається пріоритетом для Франції.

Ле Дріан каже, що президент Франції Еммануель Макрон намагається запобігти найгіршому в Україні через переговори як з українським, так і з російським президентами.

Французький міністр зазначив, що найнагальнішим завданням залишається припинення вогню, щоб сторони могли перейти до обговорення гостріших тем, таких як гарантії безпеки України та можливий нейтральний військовий статус.

Голова зовнішньополітичного відомства Франції каже, що світ “переживає переломний момент, оскільки війна продовжує розвиватися спіраллю”.

Нагадаємо, що блокада Маріуполя триває від початку березня.

Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що Франція, Греція та Туреччина готові допомогти евакуювати людей з Маріуполя.