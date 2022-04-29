РФ имеет ограниченные успехи на Донбассе и несет значительные потери – разведка Британии

Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели по обеспечению контроля над Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки. В ведомстве отметили, что в этих областях бои были особенно тяжелыми в районе Лисичанска и Северодонецка, с попытками наступления на юг от Изюма до Славянска.

– Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск, – подытожили разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/94lb8T09GX ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Shgw19Ejz0 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 29, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс 18 апреля. С тех пор войска оккупантов ведут, что называется, разведку боем – ищут слабые места в украинской обороне на всей линии фронта с помощью интенсивных обстрелов.

По мнению западных исследований, к полномасштабному наступлению россияне могут перейти уже на этой неделе. Их задача – окружение украинских сил в зоне ООС и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Чего ожидать от битвы за Донбасс – читайте в нашем материале.