РФ имеет ограниченные успехи на Донбассе и несет значительные потери – разведка Британии

Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели по обеспечению контроля над Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки. В ведомстве отметили, что в этих областях бои были особенно тяжелыми в районе Лисичанска и Северодонецка, с попытками наступления на юг от Изюма до Славянска.

