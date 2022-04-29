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Факты / Мир

РФ имеет ограниченные успехи на Донбассе и несет значительные потери – разведка Британии

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
РФ имеет ограниченные успехи на Донбассе и несет значительные потери – разведка Британии

Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели по обеспечению контроля над Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки. В ведомстве отметили, что в этих областях бои были особенно тяжелыми в районе Лисичанска и Северодонецка, с попытками наступления на юг от Изюма до Славянска.

– Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск, – подытожили разведчики.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс 18 апреля. С тех пор войска оккупантов ведут, что называется, разведку боем – ищут слабые места в украинской обороне на всей линии фронта с помощью интенсивных обстрелов.

По мнению западных исследований, к полномасштабному наступлению россияне могут перейти уже на этой неделе. Их задача – окружение украинских сил в зоне ООС и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Чего ожидать от битвы за Донбасс – читайте в нашем материале.

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Фото: Минобороны

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