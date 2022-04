РФ має обмежені успіхи на Донбасі і зазнає значних втрат – розвідка Британії

Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети щодо забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями.

Про це повідомили у Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки. У відомстві наголосили, що у цих областях бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сєверодонецька, зі спробами наступу на південь від Ізюма до Слов’янська.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/94lb8T09GX

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Shgw19Ejz0

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 29, 2022