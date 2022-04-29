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Факти / Світ

РФ має обмежені успіхи на Донбасі і зазнає значних втрат – розвідка Британії

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
РФ має обмежені успіхи на Донбасі і зазнає значних втрат – розвідка Британії

Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети щодо забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями.

Про це повідомили у Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки. У відомстві наголосили, що у цих областях бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сєверодонецька, зі спробами наступу на південь від Ізюма до Слов’янська.

– Через сильний спротив України територіальні здобутки Росії були обмежені та досягнуті ціною значних втрат для російських військ, – підсумували розвідники.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок битви за Донбас 18 квітня. Відтоді війська окупантів ведуть, що називається, розвідку боєм – шукають слабкі місця в українській обороні на всій лінії фронту за допомогою інтенсивних обстрілів.

На думку західних розвідок, до повномасштабного наступу росіяни можуть перейти вже цього тижня. Їхнє завдання – оточення українських сил в зоні ООС та вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Чого очікувати від битви за Донбас – читайте у нашому матеріалі.

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Фото: Міноборони

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