Владимир Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс 18 апреля. С тех пор войска оккупантов ведут, что называется, разведку боем – ищут слабые места в украинской обороне по всей линии фронта с помощью интенсивных обстрелов.

По мнению западных исследований, к полномасштабному наступлению россияне могут перейти уже на этой неделе. Их задача – окружение украинских сил в зоне ООС и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Пропаганда ожидает от того, что когда-то опрометчиво называли «второй армией мира», каких-то результатов к 9 мая – сакральной дате для Кремля. Но, похоже, оккупантам снова придется подкорректировать «планы» уже постфактум.

Проблемы с людьми и техникой

По оценкам западных разведок, россияне собрали на Донбассе группировку в примерно 80-90 тыс. солдат, сюда перебросили всех, кто остался после поражения в битве за Киев.

Но российская армия продолжает страдать от неукомплектованности личным составом, особенно в пехоте. Срочников на войну приходится отправлять не от хорошей жизни. Россия не проводит всеобщую мобилизацию, заключать контракты на верную смерть в Украине россияне тоже не спешат, поэтому людей приходится собирать по временно оккупированным украинским территориям или по всему миру с помощью ЧВК Вагнер.

Подготовка у таких солдат соответствующая – они просто играют роль пушечного мяса. В «ЛДНР» мужчины уже, похоже, закончились, тем более что на первую линию фронта их отправляли даже без минимального обмундирования. Под Попасной Луганской области ВСУ уничтожили отряд ливийцев и сирийцев.

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Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) отмечает, что «российские силы не сделали оперативной паузы, которая, по-видимому, была необходима для восстановления и надлежащего включения поврежденных частей, выведенных с северо-востока Украины».

Добавьте к этому еще и низкий моральный дух захватчиков, которые видят собственные безумные потери, неадекватные приказы командования брать укрепленные города к определенным датам и уже массово начинают отказываться воевать. В сумме все это может привести к самым неожиданным последствиям.

– Мое ощущение такое, что Путин останется без армии, – констатирует украинский военный эксперт Николай Сунгуровский.

На оглашение мобилизации российский диктатор вряд ли решится, ведь это полностью разрушит выстроенный им общественный договор внутри страны – безопасность и холодильник в обмен на права и свободы. Да и россияне больше великодержавцы и империалисты у собственных телевизоров, чем на передней линии фронта.

Похожая ситуация и с российской техникой. Ее в стране много, но она устарела, приходится расконсервировать еще советские запасы, ведь новейшие модели уже успешно утилизированы ВСУ.

– Российская Федерация имеет большие проблемы с мобилизацией и сосредоточением техники. Ведь той техники, которую РФ удалось наскрести в воинских частях, мало для создания ударного кулака. Используется техника длительного хранения на консервации. И для России качество оставляет желать лучшего. Это большие проблемы. По разным оценкам, на многих танках там нет двигателей, аккумуляторных батарей, потому что воруют, что-то выходит из строя и тому подобное, — отмечает Сунгуровский.

По мнению австрийского военного аналитика Тома Купера, у россиян осталось сил на несколько недель интенсивных боев.

– Бесспорно, они могут продлиться до конца мая. Тогда достигнут критической точки по снаряжению и технике. У них еще есть огромный стратегический запас устаревшего оружия. К примеру, сейчас они используют танки Т-90 и Т-80 или модернизированные версии Т-72. До конца мая им придется заменить современные танки морально устаревшими. Устаревшие машины очень уязвимы на поле боя, а это значит, что они будут терять их гораздо быстрее. Это касается и артиллерии и БТР, — отмечает Купер.

Проблемы с географией

И в таком состоянии россияне собираются штурмовать наиболее укрепленные украинские позиции, где ВСУ 8 лет выстраивали линию обороны.

Оккупанты планируют нанести встречные удары с плацдарма в районе Изюма Харьковской области и Гуляйполя Запорожской области. Однако, чтобы реализовать подобную оккупацию украинских территорий, россиянам нужно пройти 120 км, избегая контратак ВСУ по флангам. Сил на такую ​​операцию у захватчиков, по мнению экспертов, просто нет.

Во время битвы за Киев российская армия страдала от огромных проблем с логистикой, цепи которой украинская армия обрывала с помощью собственных ударов.

Близость Донбасса к территории РФ могла проблему нивелировать. В то же время мы уже видели пожары на нефтебазах в Белгороде и Брянске и разрушенную железную дорогу в том же Брянске. Так что логистические проблемы тоже никуда не денутся.

Запад на стороне Украины

Другое возможное направление российской атаки на Донбассе – раздробить фронт на так называемые малые котлы. Но это игра в длинную, игра на истощение, где у РФ вряд ли будет преимущество.

Американский политолог, бывший советник в Госдепе США Элиот Коэн считает, что интенсивные битвы, вроде начавшейся на Донбассе, в каком-то смысле являются соревнованием в том, кто дольше продержится до того, как его армия «коллапсирует».

— Чтобы российская армия «коллапсировала» раньше, украинские войска должны быть способны наносить ей значительно большие потери, чем несут они сами, — отмечает Эллиот.

Наносить такие потери стало гораздо легче с усилением иностранной военной помощи ВСУ. Запад наконец поверил в возможность Украины победить в этой войне и начал интенсивные поставки тяжелого наступательного вооружения.

– Действительно, за последние две недели динамика отношений европейских стран и США к формам и способам поставки военной техники изменилась. Сейчас мы говорим о средствах поражения, разведки, ранее не поставлявшихся в Украину.

То есть спектр вооружений действительно увеличился, и темпы поставки вооружений в Украину ускорились. Конечно, вряд ли Россия ожидала, что будет столь единая позиция стран НАТО и США по оказанию помощи Украине. Но фраза европейских лидеров о том, что Украина не может в этой войне проиграть, говорит, что мы можем надеяться на такую ​​помощь и дальше, — отмечает военный эксперт Сергей Згурец.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, украинские войска уже имеют на фронте больше танков, чем россияне.

Россия имеет преимущество в воздухе, но благодаря западным системам ПВО россияне ежедневно теряют боевые самолеты, значительно ограничивая радиус их применения. Что касается ракет, то, по данным расследователей из Bellingcat, у России остается «примерно 30% того, с чем они начали войну».

– Я не вижу положительных для Путина перспектив битвы за Донбасс. Как историку, она мне больше всего напоминает Курскую дугу 1943 года. Только российская армия, перешедшая после поражения на Севере Украины в наступление на Донбассе, подобна Вермахту после Московской битвы и Сталинграда.

Это ее последнее наступление. Тогда тоже немецкие генералы попытались взять в клещи группировку Красной армии под Курском, а вышло иначе и через полтора года закончилось в самой Германии. В этой войне время идет быстрее, – отмечает российский историк Андрей Зубов.

Что касается возможностей России выдержать войну в долгую, то у Зубова тоже неутешительные для Кремля прогнозы.

— Ресурсов России, находящейся под санкциями, одинокой в ​​своей агрессии, не хватит на долгую войну. А вот в развитых странах мира хватит ресурсов для поддержки Украины —и военных, и финансовых, и дипломатических. Я не вижу у российской агрессии в Украине никаких положительных для Путина перспектив. Никаких, – подчеркивает историк.

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Понятно, что просто так из Украины российские солдаты не уйдут, продолжая умирать ради больных фантазий своего руководства. Но все, на что способна Россия – это разрушение инфраструктуры, неизбирательные обстрелы и устрашение мирного населения. Одним словом, терроризм. Который рано или поздно будет наказан.