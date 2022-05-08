Президент России Владимир Путин сделал большую ставку на вторую фазу войны против Украины и считает, что “удвоение ставок” в военном конфликте все еще является его лучшим путем вперед.

С такой оценкой выступил директор ЦРУ Билл Бернс во время выступления на мероприятии Financial Times в Вашингтоне.

Именно этот образ мышления, считает директор Бернс, делает вторую фазу наступления по меньшей мере такой же рискованной, а может быть, даже более рискованной, чем первая фаза войны.

— Он находится в таком состоянии духа, когда не верит, что может позволить себе проиграть… Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение усилий все еще позволит ему добиться прогресса, — сказал Билл Бернс о Путине.

Директор ЦРУ считает, что Владимир Путин убежден в способности России подавлять украинское сопротивление.

— Я не знаю, пошатнулось ли это убеждение… Так что ставки довольно высоки, — добавил он.

Это мнение основывается на том, что, по словам директора ЦРУ, он наблюдал за Владимиром Путиным в течение последних нескольких лет.

— То, что я видел, особенно в последнее десятилетие, это то, что он в некотором роде тушится в очень горючей комбинации недовольства, амбиций и неуверенности в себе, которые как бы собраны вместе, — сказал он.

Билл Бернс также сказал, что не следует недооценивать риск перерастания войны в ядерный конфликт на втором этапе, хотя американская разведка не видит “практических доказательств того, что на данный момент Россия планирует развертывание … тактического ядерного оружия”.

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— Учитывая те заявления… которые мы слышали от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к таким возможностям… В момент, когда ставки для путинской России очень высоки, эти риски на второй фазе конфликта серьезны, и их нельзя недооценивать, — сказал Билл Бернс.

Директор ЦРУ также сказал, что война России против Украины повлияла на планы Китая, когда речь идет о том, “как и когда” он попытается установить контроль над Тайванем.