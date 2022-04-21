Парламент Эстонии признал военные действия России в Украине геноцидом. Такое же решение принял и Сейм Латвии.

Об этом сообщают Факты ICTV.

На сегодняшнем заседании Рийгикогу (парламента Эстонии) заслушали выступление главы украинской парламентской делегации Елены Шуляк, которая назвала это голосование исторически важным для Украины, для памяти десятков тысяч жертв войны.

— Такая квалификация военных преступлений ведет к необратимому судебному разбирательству — от исполнителей до Владимира Путина, — сказала Шуляк.

В документе указывается, что в ходе агрессивной войны России против Украины стали известны факты массовых военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами.

— Российская Федерация совершила акты геноцида в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Они заключаются в убийстве, похищении людей, депортации, лишении свободы, пытках, изнасиловании, а также осквернении трупов, — говорится в заявлении.

Таким образом парламентарии Рийгикогу признали действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства РФ геноцидом украинского народа.

Сейм Латвийской Республики также принял проект постановления Об агрессии Российской Федерации и военных преступлениях в Украине.

В документе отмечается, что тактика, когда российские солдаты бомбят мирное население, железнодорожные станции, гражданскую инфраструктуру, убивая мирных жителей, носит признаки военных преступлений и преступлений против человечности.

Кроме того, зафиксированы многочисленные факты похищений и принудительной депортации людей на территорию России. Также вина за гуманитарную катастрофу осажденного Мариуполя лежит на военных РФ, ведь они препятствуют эвакуации из города жителей или обстреливают гумконвои.

— РФ уничтожает городскую инфраструктуру, запасы зерна и продовольствия, блокирует поставки продовольствия, медикаментов и воды, — отмечается в документе.

Таким образом Латвия признает, что РФ в настоящее время осуществляет геноцид украинского народа.

Кроме того, Сейм решительно осуждает войну РФ против Украины при поддержке белорусского режима.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился со словами президента США Джо Байдена о совершении Россией геноцида в Украине.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа.

Источник: Парламент Эстонии, Сейм Латвии