Червень, 29 в 17:11

Переговори з президентом РФ Володимиром Путіним не приведуть до миру, поки Росія не зазнає поразки у війні з Україною.

На цьому наголосила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс під час зустрічі групи експертів НАТО.

– Абсолютно необхідно, щоб ми забезпечили поразку Росії в Україні. І це необхідно заради європейської безпеки, свободи і демократії, і це єдиний спосіб міцного миру в Європі, якого ми збираємося досягти, – сказала вона.

За словами Трасс, переговори з Росією без виведення військ з території України принесуть “хибний мир і призведуть до подальшої агресії у майбутньому”.

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Також Трасс згадала сумну долю Мінських домовленостей, закликаючи світову спільноту “отримати уроки з минулого”.

– Тому мій дуже сильний посил полягає в тому, що ми повинні спочатку перемогти Росію, а потім вести переговори, – додала Трасс.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українці повинні самі вирішувати, що для них прийнятно у переговорах з РФ.