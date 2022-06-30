Повне витіснення військ РФ з території України є реальним – Трасс
Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що повне витіснення російських військ з території України є реальним.
Про це вона сказала сказала в ефірі радіо BBC. Трасс наголосила на тому, що Росія окуповала територію нашої країни незаконно.
– Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території, – заявила МЗС Британії.
У відповідь на запитання про те, чи вірить британський уряд, що Росію можна буде витіснити з усієї України протягом осяжного періоду часу, вона сказала:
– Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу.
Раніше на саміті НАТО у Мадриді Ліз Трасс заявила, що переговори з президентом РФ Володимиром Путіним не приведуть до миру, поки Росія не зазнає поразки у війні з Україною.
За її словами, переговори без виведення військ принесуть “хибний мир і призведуть до подальшої агресії Росії у майбутньому”.