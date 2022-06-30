Червень, 30 в 14:32

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що повне витіснення російських військ з території України є реальним.

Про це вона сказала сказала в ефірі радіо BBC. Трасс наголосила на тому, що Росія окуповала територію нашої країни незаконно.

– Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території, – заявила МЗС Британії.

У відповідь на запитання про те, чи вірить британський уряд, що Росію можна буде витіснити з усієї України протягом осяжного періоду часу, вона сказала:

Зараз дивляться

– Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу.

Раніше на саміті НАТО у Мадриді Ліз Трасс заявила, що переговори з президентом РФ Володимиром Путіним не приведуть до миру, поки Росія не зазнає поразки у війні з Україною.

За її словами, переговори без виведення військ принесуть “хибний мир і призведуть до подальшої агресії Росії у майбутньому”.