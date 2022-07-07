Июль, 07 в 12:36

Некоторые российские источники разместили видео пуска противокорабельной ракеты Оникс по аэропорту Одессы, который является не военным, а исключительно гражданским объектом.

Это станет еще одним неопровержимым доказательством военных преступлений РФ для для международного трибунала в Гааге.

П-800 Оникс — сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия — была разработана в конце 1970-х годов.

Сейчас смотрят

Комплекс с самого начала задумывался именно как универсальный, с возможностью размещения на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках.

Ракета Оникс предназначена для борьбы:

с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия;

военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия; против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз.

Оникс выполняет полет на сверхзвуковых скоростях на всех участках полета. При этом комплекс позволяет задать траекторию в зависимости от цели:

низкая;

высокая-низкая для загоризонтной дальности стрельбы.

Комплекс работает по принципу “выстрелил-забыл” и является малозаметным для РЛС (выполнен с использованием СТЕЛС-технологий).

Экспортная версия ракеты Оникс носит название Яхонт.

Технические характеристики ракеты:

длина (корабельный вариант) — 8 м;

длина (авиационный вариант) — 6,1 м;

стартовая масса – 3 000 кг;

масса с ТПС – 3 900 кг;

максимальная скорость — 750 м/с;

топливо — керосин Т-6;

дальность по высотной траектории — 450-500 км;

высота полета на маршевом участке — до 14000 м;

дальность обнаружения цели – не менее 50 км.

Производитель: Россия

Есть на вооружении России, Сирии, Индонезии и Вьетнама.

Именно ракетами Оникс из берегового противокорабельного ракетного комплекса Бастион агрессоры обстреляли Одесчину 8 апреля по наземным целям, хотя данная ракета разработана именно для атак кораблей.

Источник: по материалам СМИ