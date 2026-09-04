ГУР уничтожило в Крыму комплекс Бастион — носитель ракет Циркон и Оникс
- Спецподразделение ГУР Group 13 в августе провело операцию в оккупированном Крыму.
- Был поражен российский береговой ракетный комплекс Бастион.
Спецподразделение ГУР Минобороны Украины Group 13 во время операции во временно оккупированном Крыму уничтожило российский береговой ракетный комплекс Бастион.
Об этом 4 сентября сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
ГУР поразило комплекс Бастион в Крыму: что известно
Операцию спецназовцы Group 13 провели на территории временно оккупированного Крыма в августе 2026 года. В ГУР заявили об успешном поражении российского берегового ракетного комплекса Бастион.
Этот комплекс — носитель ракет Циркон и Оникс, которые российские войска используют для ударов по территории Украины.
🔥 DIU’s Group 13 struck a russian Bastion coastal missile system in occupied Crimea in August 2026 — a launcher for Zircon and Oniks missiles used in terror attacks against Ukraine. Operators also destroyed and struck two fuel trucks and a russian command-and-staff vehicle. pic.twitter.com/fXVQF7U6wP
— Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) September 4, 2026
Разведка также обнародовала кадры операции, на которых запечатлены удары по российским целям на полуострове.
— Мастера спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 в рамках операции на территории временно оккупированного Крыма в августе 2026 года успешно поразили российский береговой ракетный комплекс Бастион — носитель ракет Циркон и Оникс, которые государство-агрессор использует для террористических ударов по Украине, — сообщили в ГУР.
Какую еще технику РФ атаковали в Крыму
Во время этой же операции операторы Group 13 атаковали еще несколько единиц российской военной техники.
По данным украинской разведки, спецназовцы уничтожили и поразили два бензовоза, а также командно-штабную машину российских войск.
В ГУР не уточнили точное место проведения операции на полуострове и не раскрыли, когда именно в течение августа были нанесены удары.
Напомним, что в ночь на 4 сентября беспилотники массированно атаковали Сочи и федеральную территорию Сириус в Краснодарском крае РФ. После взрывов в нескольких местах вспыхнули пожары, в частности на территории нефтебазы.
Аналитики Astra определили местоположение одного из пожаров в районе Сириуса, недалеко от реки Псоу, рядом с границей с Абхазией. По их данным, в этом районе находятся позиции российского зенитного ракетного комплекса С-300 или С-400.