Спецподразделение ГУР Минобороны Украины Group 13 во время операции во временно оккупированном Крыму уничтожило российский береговой ракетный комплекс Бастион.

Об этом 4 сентября сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ГУР поразило комплекс Бастион в Крыму: что известно

Операцию спецназовцы Group 13 провели на территории временно оккупированного Крыма в августе 2026 года. В ГУР заявили об успешном поражении российского берегового ракетного комплекса Бастион.

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Этот комплекс — носитель ракет Циркон и Оникс, которые российские войска используют для ударов по территории Украины.

🔥 DIU’s Group 13 struck a russian Bastion coastal missile system in occupied Crimea in August 2026 — a launcher for Zircon and Oniks missiles used in terror attacks against Ukraine. Operators also destroyed and struck two fuel trucks and a russian command-and-staff vehicle. pic.twitter.com/fXVQF7U6wP — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) September 4, 2026

Разведка также обнародовала кадры операции, на которых запечатлены удары по российским целям на полуострове.

— Мастера спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 в рамках операции на территории временно оккупированного Крыма в августе 2026 года успешно поразили российский береговой ракетный комплекс Бастион — носитель ракет Циркон и Оникс, которые государство-агрессор использует для террористических ударов по Украине, — сообщили в ГУР.

Какую еще технику РФ атаковали в Крыму

Во время этой же операции операторы Group 13 атаковали еще несколько единиц российской военной техники.

По данным украинской разведки, спецназовцы уничтожили и поразили два бензовоза, а также командно-штабную машину российских войск.

В ГУР не уточнили точное место проведения операции на полуострове и не раскрыли, когда именно в течение августа были нанесены удары.

Напомним, что в ночь на 4 сентября беспилотники массированно атаковали Сочи и федеральную территорию Сириус в Краснодарском крае РФ. После взрывов в нескольких местах вспыхнули пожары, в частности на территории нефтебазы.

Аналитики Astra определили местоположение одного из пожаров в районе Сириуса, недалеко от реки Псоу, рядом с границей с Абхазией. По их данным, в этом районе находятся позиции российского зенитного ракетного комплекса С-300 или С-400.

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