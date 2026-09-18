Російські військові часто використовують надзвукові протикорабельні ракети Онікс. Що відомо про ракету Онікс та в чому її особливість – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Онікс: що це за ракета

П-800 Онікс – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії – була розроблена наприкінці 1970-х років.

Комплекс із самого початку замислювався саме як універсальний, з можливістю розміщення на підводних човнах, надводних кораблях і катерах, літаках та берегових пускових установках.

Зараз дивляться

Ракета Онікс призначена для боротьби:

з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії;

проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена в кілька разів.

Онікс виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту. При цьому комплекс дозволяє задати траєкторію залежно від мети:

низька;

висока-низька для заобрійної дальності стрільби.

Комплекс працює за принципом “вистрілив-забув” і є малопомітним для РЛС (виконаний з використанням СТЕЛС-технологій). Експортна версія ракети Онікс має назву Яхонт.

Береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) Бастіон є одним з носіїв ракети Онікс нарівні з ракетними комплексами Калібр та Х-35 Уран.

Технічні характеристики ракети

довжина (корабельний варіант) – 8 м;

довжина (авіаційний варіант) – 6,1 м;

стартова маса – 3 тис. кг;

маса з ТПС – 3 900 кг;

максимальна швидкість – 750 м/с;

дальність по висотній траєкторії – 450-500 км;

висота польоту на маршовій ділянці – до 14 тис. м;

дальність виявлення цілі – не менше 50 км.

Виробник: Росія. Є на озброєнні Росії, Сирії, Індонезії та В’єтнаму. Ціна однієї ракети Онікс становить від $1,25 млн до $1,3 млн.

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