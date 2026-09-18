Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс та її характеристики
Російські військові часто використовують надзвукові протикорабельні ракети Онікс. Що відомо про ракету Онікс та в чому її особливість – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Онікс: що це за ракета
П-800 Онікс – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії – була розроблена наприкінці 1970-х років.
Комплекс із самого початку замислювався саме як універсальний, з можливістю розміщення на підводних човнах, надводних кораблях і катерах, літаках та берегових пускових установках.
Ракета Онікс призначена для боротьби:
- з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії;
- проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена в кілька разів.
Онікс виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту. При цьому комплекс дозволяє задати траєкторію залежно від мети:
- низька;
- висока-низька для заобрійної дальності стрільби.
Комплекс працює за принципом “вистрілив-забув” і є малопомітним для РЛС (виконаний з використанням СТЕЛС-технологій). Експортна версія ракети Онікс має назву Яхонт.
Береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) Бастіон є одним з носіїв ракети Онікс нарівні з ракетними комплексами Калібр та Х-35 Уран.
Технічні характеристики ракети
- довжина (корабельний варіант) – 8 м;
- довжина (авіаційний варіант) – 6,1 м;
- стартова маса – 3 тис. кг;
- маса з ТПС – 3 900 кг;
- максимальна швидкість – 750 м/с;
- дальність по висотній траєкторії – 450-500 км;
- висота польоту на маршовій ділянці – до 14 тис. м;
- дальність виявлення цілі – не менше 50 км.
Виробник: Росія. Є на озброєнні Росії, Сирії, Індонезії та В’єтнаму. Ціна однієї ракети Онікс становить від $1,25 млн до $1,3 млн.