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Факты / Мир

Папа Римский может посетить Киев в августе

Марта Бондаренко, редактор ленты
Папа Римський Франциск
Фото: Depositphotos

Секретарь Святого Престола, архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключает, что Папа Римский Франциск в августе может отправиться в Киев.

Об этом сообщает Vatican News.

По словам Галлахера, приготовление поездки в Киев начнется после визита Папы в Канаду.

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– Папа очень убежден в том, что если сможет совершить визит, это может иметь положительные результаты. Он сказал, что поедет в Украину и всегда проявлял готовность посетить Москву и встретиться с российскими властями… Думаю, что вернувшись из Канады, начнется изучение возможности этого (визита в Украину – Ред.). Многое будет зависеть от результатов поездки в Канаду, увидим, как Папа будет переносить это путешествие, — подчеркнул секретарь.

Относительно возможного визита Папы в Россию архиепископ Галлахер сказал, что контакты Святого Престола с РФ носят институциональный характер через Апостольского нунция в Москве и через российского посла в Ватикане. Больших прямых или личных контактов – нет.

Секретарь добавил, что в Ватикане очень озабочены войной в Украине, а также будущим западных Балкан.

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Ранее Папа Римский Франциск заявил, что ждет подходящего момента, чтобы посетить Украину.

Напомним, что в интервью иезуитскому журналу La Civiltà Cattolica Папа Римский Франциск заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину было возможно как-то спровоцировано.

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