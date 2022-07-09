Папа Римський може відвідати Київ у серпні

Липень, 09 в 9:44

Секретар Святого Престолу, архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер не виключає, що Папа Римський Франциск у серпні може поїхати до Києва.

Про це повідомляє Vatican News.

За словами Ґаллаґера, приготування подорожі до Києва розпочнеться після візиту Папи до Канади.

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– Папа дуже переконаний у тому, що якщо зможе здійснити візит, це може мати позитивні результати. Він сказав, що поїде в Україну та завжди виявляв готовність відвідати Москву та зустрітися з російською владою… Думаю, що повернувшись з Канади, розпочнеться вивчення можливості цього (візиту в Україну – Ред.). Багато залежатиме від результатів подорожі в Канаду, побачимо, як Папа переноситиме цю подорож, – наголосив секретар.

Щодо можливого візиту Папи до Росії архиєпископ Ґаллаґер сказав, що контакти Святого Престолу з РФ наразі мають інституційний характер через Апостольського нунція в Москві і через російського посла у Ватикані. Більших прямих або особистих контактів – немає.

Секретар додав, що у Ватикані дуже стурбовані війною в Україні, а також майбутнім західних Балкан.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що чекає слушного моменту, щоб відвідати Україну.

Нагадаємо, що в інтерв’ю єзуїтському журналу La Civiltà Cattolica Папа Римський Франциск заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну можливо якось спровокували.