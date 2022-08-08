Израиль и “Исламский джихад” объявили о перемирии

Август, 08 в 7:29

Израиль и палестинская группировка “Исламский джихад” объявили о перемирии.

В “Исламском джихаде” заявили, что достигнутое при посредничестве Каира соглашение о прекращении огня “содержит обязательство Египта работать над освобождением двух палестинских узников Бассама ас-Саади и Халиля Ававды” из израильского заключения.

Бассам аль-Саади является высокопоставленной фигурой “Исламского джихада”. После его ареста на территории Западного берега реки Иордан началось обострение палестино-израильского конфликта. Тогда группировка объявила, что не оставит арест своего лидера без ответа.

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После объявления перемирия в 23:30 в израильских городах продолжали звучать ракетные сирены, и, по предварительным данным, снаряды были перехвачены системой ПВО Железный купол над Сдеротом и Митахихимом.