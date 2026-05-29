Кремль положительно отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра о том, что его страна не будет поставлять Украине вооружение и военную технику.

Кремль поприветствовал решение Петера Мадяра не поставлять оружие Украине

Как сообщил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, мир в Украине якобы “настанет быстрее”, если другие страны прекратят поставлять ей оружие.

— Положительно. Если какая-то сторона говорит, что считает ненужным подливать масло в огонь, это можно приветствовать, — заявил представитель Кремля, комментируя слова Мадяра.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в четверг прибыл в Брюссель, где, в частности, встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После переговоров глава венгерского правительства заявил, что “Венгрия снова станет надежным партнером в самом мощном альянсе мира”.

В ходе встречи Рютте и Мадяр также обсудили Украину.

— Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие или военное оборудование, — написал венгерский премьер в соцсети X.

Ранее Петер Мадяр, что разблокирование вступления Украины в ЕС возможно только при расширении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

