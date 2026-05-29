Петер Мадяр не будет поставлять оружие Украине: как отреагировали в Кремле
- Кремль положительно отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра о том, что Будапешт не будет поставлять Украине оружие и военную технику.
- Дмитрий Песков заявил, что Москва "приветствует" позицию стран, которые не желают "подливать масла в огонь" поставками вооружения Украине.
Как сообщил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, мир в Украине якобы “настанет быстрее”, если другие страны прекратят поставлять ей оружие.
— Положительно. Если какая-то сторона говорит, что считает ненужным подливать масло в огонь, это можно приветствовать, — заявил представитель Кремля, комментируя слова Мадяра.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в четверг прибыл в Брюссель, где, в частности, встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После переговоров глава венгерского правительства заявил, что “Венгрия снова станет надежным партнером в самом мощном альянсе мира”.
В ходе встречи Рютте и Мадяр также обсудили Украину.
— Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие или военное оборудование, — написал венгерский премьер в соцсети X.
Ранее Петер Мадяр, что разблокирование вступления Украины в ЕС возможно только при расширении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.