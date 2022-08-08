Ізраїль та “Ісламський джихад” оголосили про перемир’я

Серпень, 08 в 7:29

Ізраїль та палестинське угруповання “Ісламський джихад” оголосили про перемир’я.

В “Ісламському джихаді” заявили, що досягнута за посередництвом Каїра угода про припинення вогню “містить зобов’язання Єгипту працювати над звільненням двох палестинських в’язнів Бассама ас-Сааді та Халіля Ававді” з ізраїльського ув’язнення.

Бассам аль-Сааді є високопоставленою фігурою “Ісламського джихаду”. Після його арешту біля Західного берега річки Йордан почалося загострення палестино-ізраїльського конфлікту. Тоді угруповання оголосило, що не залишить арешт свого лідера без відповіді.

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Після оголошення перемир’я о 23:30 в ізраїльських містах продовжували звучати ракетні сирени, і, за попередніми даними, системою ППО Залізний купол були перехоплені снаряди над Сдеротом та Мітахіхімом.