Август, 30 в 16:28

В Пентагоне опровергли слухи о том, что поставки оружия и оборудования Украине якобы приводят к тому, что запасы США истощаются.

Так, представитель американского Минобороны объяснил, что боевая готовность США не находится под угрозой.

– Мы можем продолжать передавать то, что уже предоставили, сохраняя нашу боевую готовность, – отметили в Пентагоне.

До этого журналисты издания The Wall Street Journal написали со ссылкой на неназванных представителей Минобороны США, что из-за поставок Украине запасы некоторых боеприпасов у Америки якобы находятся на “некомфортно низкой отметке”.

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Особенно там обратили внимание на количество 155-мм боеприпасов, которые могут быть выпущены из гаубиц M777 американского производства.

Неназванный чиновник уточнял, что уровень 155-мм боеприпасов в запасах США не достиг критических уровней, но он “неудобно низок” и “не на том уровне, на котором мы хотели бы пойти в бой”.

Хотя в настоящее время США не участвуют в каких-либо крупных конфликтах, как отмечает WSJ, американские военные использовали гаубицы буквально на прошлой неделе для нападения на поддерживаемые Ираном группы в Сирии.

Гаубицы – это буксируемое артиллерийское оружие, которое может поражать цели за многие километры. По состоянию на 24 августа США обязались отправить в Украину 126 гаубиц M777 и до 806 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов для оружия, по данным Пентагона.

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Источник: Пентагон

Фото: Генеральный штаб ВСУ