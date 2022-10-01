Байден підписав закон про виділення Україні $12,4 млрд

Жовтень, 01 в 10:11

Президент США Джо Байден схвалив закон про тимчасове фінансування американського уряду, який серед іншого передбачає надання допомоги Україні у розмірі близько $12,4 млрд.

Як пояснили у Білому домі, гроші призначені для гарантування безпеки України, яка продовжує боротися за відвойовування своїх територій, зокрема, для фінансової підтримки та надання військової допомоги.

Загалом закон дозволить продовжити фінансування американського уряду та його діяльності на поточному рівні до 16 грудня 2022 року.

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Нагадаємо, 29 вересня Сенат Конгресу США остаточно ухвалив законопроєкт про тимчасове бюджетне фінансування, яким передбачено $12,4 млрд негайної допомоги Україні.

Згідно з документом, $3 млрд з цих коштів будуть спрямовані на надання військової допомоги, включно з навчанням, обладнанням, озброєнням та логістичною підтримкою.

Ще $1,5 млрд підуть на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам. $2,8 млрд на спрямують на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Джерело: Білий дім