Сентябрь, 29 в 22:11

Сенат Конгресса США 29 сентября окончательно принял законопроект о временном бюджетном финансировании, которым предусмотрено $12,4 млрд немедленной помощи Украине.

Проект закона поддержали 72 сенатора, когда же против выступили 25.

27 сентября Сенат примерно таким же количеством голосов поддержал включение указанного законопроекта в повестку дня.

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Теперь проект закона будет направлен в Палату представителей, где, как ожидается, будет проголосован уже завтра, 30 сентября.

Таким образом правительство Соединенных Штатов сможет избежать так называемого шатдауна — вынужденного приостановления работы госучреждений, которое может начаться уже 1 октября.

Проект закона включает пакет помощи для Украины в противостоянии вторжению российских оккупантов.

Документом предусмотрено:

$3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;

$1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, которые оказали поддержку;

$2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

— Спустя семь месяцев с начала конфликта совершенно ясно, что американская помощь прошла долгий путь, помогая украинскому народу противостоять злой, жестокой агрессии (президента России Владимира) Путина. Но борьба еще далека от завершения, — сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер, демократ от штата Нью-Йорк.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл также высказался в поддержку помощи Украине, но призвал администрацию президента США Джо Байдена сделать это быстрее.

— Помощь Украине — это не какой-то символический жест. Это буквально инвестиция в нашу собственную национальную безопасность и безопасность наших союзников, — сказал Макконнелл.

Утвержденный в четверг законопроект, за некоторыми исключениями, сохраняет расходы федеральных агентств США на текущем уровне до середины декабря. Наиболее заметным из этих исключений является более $12 млрд, которые будут выделены на помощь Украине, в дополнение к более $50 млрд, предусмотренным в двух предыдущих проектах закона.